В Подольске возведут новостройку в комплексе «Весенний»

В поселке Сосновый Бор городского округа Подольск завершается строительство нового жилого дома в проекте «Весенний», который теперь будет называться «G3 Новый Весенний», с застройщиком G3 Group уже подписали соответствующий договор. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В 2019 году последний корпус проекта получил статус долгостроя. Теперь рабочим остается завершить строительство верхних этажей, установить кровлю, инженерные коммуникации, окна, а также провести фасадные и внутренние отделочные работы. Территорию вокруг дома благоустроят, там будут оборудованы детская и спортивная площадки, организована открытая автостоянка. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.