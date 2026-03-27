В Подольске возведут ЖК «Новый Весенний»

В городском округе Подольск девелопер G3 Group | Джи Три Групп возводит ЖК «Новый Весенний», на строительной площадке приступили к обустройству временных дорог для техники. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что новые подъездные пути будут обеспечивать бесперебойное движение строительной техники и ускорят реализацию проекта.

Жилой комплекс будет представлять собой монолитный 23-этажный дом, который расположен в поселке Сосновый бор рядом с большим лесопарком. Он состоит из трех корпусов, два из которых уже заселены. Вблизи расположены муниципальные и частные детские сады и школы, детская и взрослая поликлиника, больницы, МФЦ, торгово-развлекательные и досуговые центры, супермаркеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.