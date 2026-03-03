В Подольске возвели новый логистический хаб для бизнеса

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск построили новый логистическо-складской комплекс, там смогут обрабатывать до 2 млрд единиц продукции в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили объект и выдали заключение о соответствии проекту, вскоре его введут в эксплуатацию. Застройщик – «АЛЬФАТЕХФОРМ».

В реализацию проекта вложили около 750 млн рублей, он направлен на расширение инфраструктуры контрактной обработки товаров. Там создадут 72 новых рабочих места. Площадь комплекса составила 25 тыс. кв. м, он будет предназначен для приема, сортировки, хранения и переупаковки продукции. Проектная мощность – до 7,5 млн единиц в сутки.

На прилегающей территории также обустроили автостоянку, локальные очистные сооружения, котельную, дизель-генераторную установку и контрольно-пропускной пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.