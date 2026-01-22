В Подольске возвели школу в ЖК «Новая Щербинка»

В жилом комплексе «Новая Щербинка» городского округа Подольск построили общеобразовательную школу, рассчитанную на 500 мест, ООО «Специализированный застройщик «Квартал-инвестстрой» уже выдали разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила более 12,3 тыс. кв. м, в ней разместили учебные классы, обеденный зал с пищеблоком, лаборантские, библиотеку, два универсальных спортивных зала, актовый зал.

На территории школы появились игровые и спортивные площадки с искусственным покрытием и газоном, футбольное поле с беговыми дорожками, яма для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадка, тренажеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.