В Подольске врачи одними из первых в Подмосковье стали использовать искусственный интеллект при операциях

В Подольской областной клинической больнице началось внедрение передовых технологий в хирургическую практику. В операционном отделении учреждения стартовал пилотный проект по использованию модуля искусственного интеллекта ArtInCol во время эндоскопических операций, что стало первым подобным опытом в регионе.

Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением ПОКБ Агарон Айвазян, система выполняет роль высокоточного помощника.

«Это как прицел у охотника. Можно без него, но с ним лучше. Эндоскописту искусственный интеллект подсвечивает возможные проблемные зоны, образования, которым следует уделить внимание», — отметил врач.

ArtInCol — разработка российских ученых, представляющая собой компактный аппаратно-программный комплекс, легко интегрируемый с современным эндоскопическим оборудованием. Для работы с системой медикам не требуется длительного дополнительного обучения. В перспективе планируется оснастить модулями искусственного интеллекта и другие операционные отделения больницы.

