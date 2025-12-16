В Подольске врачи одними из первых в Подмосковье стали использовать искусственный интеллект при операциях
Врачи Подольска одними из первых в Подмосковье применили ИИ во время операций
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольской областной клинической больнице началось внедрение передовых технологий в хирургическую практику. В операционном отделении учреждения стартовал пилотный проект по использованию модуля искусственного интеллекта ArtInCol во время эндоскопических операций, что стало первым подобным опытом в регионе.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что МОНИКИ исполнилось 250 лет.
Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением ПОКБ Агарон Айвазян, система выполняет роль высокоточного помощника.
«Это как прицел у охотника. Можно без него, но с ним лучше. Эндоскописту искусственный интеллект подсвечивает возможные проблемные зоны, образования, которым следует уделить внимание», — отметил врач.
ArtInCol — разработка российских ученых, представляющая собой компактный аппаратно-программный комплекс, легко интегрируемый с современным эндоскопическим оборудованием. Для работы с системой медикам не требуется длительного дополнительного обучения. В перспективе планируется оснастить модулями искусственного интеллекта и другие операционные отделения больницы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку инновационных технологий в педиатрии.