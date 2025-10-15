В Подольске вручили награды членам Всероссийского общества слепых

В Подольском отделении Всероссийского общества слепых (ВОС) к юбилею организации прошло награждение отличившихся, юбилейные медали и почетные грамоты от ВОС и Московской областной думы за активную работу и в связи со 100-летием организации получили около 40 членов отделения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.