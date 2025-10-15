В Подольске вручили награды членам Всероссийского общества слепых
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольском отделении Всероссийского общества слепых (ВОС) к юбилею организации прошло награждение отличившихся, юбилейные медали и почетные грамоты от ВОС и Московской областной думы за активную работу и в связи со 100-летием организации получили около 40 членов отделения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Кроме того, от имени главы округа Григория Артамонова председателю Подольского отделения ВОС Ольге Саратовской вручили поздравительный адрес. В передаче наград приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Никитас и представители МКУ «Центр социальной поддержки».
Перед участниками выступили солисты вокального ансамбля «Подолье» и члены Подольского отделения ВОС.
«Деятельность Всероссийского общества слепых имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди с нарушением зрения, причем с глубоким нарушением, продолжают образование, учатся компьютерным технологиям, занимаются спортом, делают что-то своими руками, посещают кружки, различные мероприятия, поют. И при этом сохраняют любовь и жизнелюбие, помогают и поддерживают друг друга», — сказала одна из участниц мероприятия Лариса Прилоус.
