В Подольске вручили награды сотрудникам кабельной промышленности

В канун профессионального праздника сотрудникам кабельной промышленности Подольска вручили муниципальные награды. Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье до этого вручили областные и ведомственные награды работникам дорожного хозяйства, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности награды в Подольске получили 15 специалистов. В том числе электросварщик ручной сварки ТПД «Паритет» Павел Смыков был награжден медалью «За безупречную службу» l степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником работников многофункциональных центров региона.