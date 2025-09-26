В Подольске вручили премии победителям Всероссийской олимпиады школьников
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов вручил премии школьникам, которые победили или стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, а также их педагогам. Он поблагодарил учителей за их труд.
В Подольске были награждены 23 школьника. В число учителей, получивших награды, вошли 16 специалистов.
«Вручил премию имени Александра Яковлевича Шамарова — выдающегося педагога и фронтовика, всю жизнь посвятившего развитию образования и воспитанию молодежи», — рассказал глава округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ региона.