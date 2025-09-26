В Подольске вручили премии победителям Всероссийской олимпиады школьников

Глава Подольска наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил премии школьникам, которые победили или стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, а также их педагогам. Он поблагодарил учителей за их труд.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел инклюзивную школу-интернат «Абсолют» в Серпухове.

В Подольске были награждены 23 школьника. В число учителей, получивших награды, вошли 16 специалистов.

«Вручил премию имени Александра Яковлевича Шамарова — выдающегося педагога и фронтовика, всю жизнь посвятившего развитию образования и воспитанию молодежи», — рассказал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ региона.

