В Подольске вручили знак Почетного гражданина округа ветерану Борису Геренроту

В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Борису Геренроту был вручен знак Почетного гражданина округа. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Ветерана навестили глава городского округа Григорий Артамонов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

Как отметил Артамонов, Борис Александрович — человек удивительной судьбы. Он подчеркнул, что история его жизни является напоминанием о силе духа и верности своему делу.

Кроме того, на доме, где проживает ветеран, была установлена именная табличка. Рядом разбили цветники в виде красных пятиконечных звезд.

Ранее сообщалось, что именные таблички в Подольске разместили на всех домах, где проживают ветераны.