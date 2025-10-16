В Подольске выбрали нового председателя Общественной палаты

В Подольске был избран новый председатель местной Общественной палаты. Им стала вице-президент Московской областной нотариальной палаты Лариса Бурмистрова.

До этого в Министерстве информации и молодежной политики Московской области рассказали, что в регионе прошло пленарное заседание Общественной палаты Подмосковья.

В Подольске Евгений Патрушев снял полномочия председателя палаты в связи с избранием первым зампредом муниципального Совета депутатов.

В ходе заседания также были утверждены кандидатуры зампредов Общественной палаты и председателей профильных комиссий.

