В Подольске взяли на контроль расследование дела о нападении на подростка

Подольская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на 15-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 ноября 2025 года возле одного из домов на улице Правды. Ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель потребовал у несовершеннолетнего передать ему мобильный телефон, при этом он демонстрировал нож и угрожал физической расправой. Потерпевший оттолкнул от себя нападавшего, но тот нанес ему удар ножом в живот.

Подростку удалось убежать, он рассказал о произошедшем родителям. Они обратились в медицинское учреждение и полицию, угрозы жизни и здоровью подростка уже нет.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

