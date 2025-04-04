В Подольске за квартал провели ямочный ремонт на 6,6 тыс. кв. м

В Подольске за первые три месяца текущего года ямочный ремонт провели на площади более 6,6 тыс. кв. м. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В общей сложности за указанный период в городском округе устранили свыше 6,1 тыс. ям.

При ликвидации выбоины чаще всего устраняли холодным асфальтом и литым асфальтом. В рамках ремонта сначала проводится контурная обрезка дорожного полотна. Чтобы обеспечить максимальное сцепление нового асфальта с основанием, используется газовая горелка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе важно продолжать ямочный ремонт. Он также отметил, что в рамках ремонта дорог необходимо привести в соответствие установленным стандартам остановки, шумозащитные экраны, дорожные знаки и ограждения.