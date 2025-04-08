В Подольске за ночь очистили от снега более 150 км дорог

В Подольске активно устраняют последствия снегопада

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Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске за ночь от снега очистили свыше 150 км дорог. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, рассказали в муниципальной администрации.

Уборкой общественных пространств и дорожных участков в округе занимаются 265 специалистов. В работе задействовано 50 единиц техники.

От снега очищают дороги, тротуары, пешеходные зоны, парковки, остановки, проезды, территории социальных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение информировать жителей о ходе проведения капитального ремонта в МКД.

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