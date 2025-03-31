В Подольске задержали мужчину, подозреваемого в сбыте около 10 кг наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск задержали 33-летнего жителя Одинцово, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, вблизи деревни Матвеевское. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что при личном досмотре у него обнаружили шесть свертков с запрещенным веществом. Злоумышленник также рассказал о двух закладках, которые он сделал до этого, — там обнаружили еще 14 свертков с аналогичным содержимым. В общей сложности масса наркотиков составила около 10 кг.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 УК РФ, мужчине грозит заключение под стражу.

Ранее в Щелково задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.