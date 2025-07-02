В Подольске запустят производство контейнеров для промышленных грузов

Компания «Еврокуб» (входит в группу компаний АО «МСС») получила поддержку подмосковного Фонда развития промышленности в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производства промышленной упаковки на территории Подольска. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания „Еврокуб“ инвестирует более 820 млн рублей в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов. 80 млн рублей из этой суммы инвестор получил в виде займа от подмосковного Фонда развития промышленности по льготной ставке», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания планирует начать производственную деятельность в 2026 году. Это позволит создать в округе более 50 рабочих мест.

На предприятии будут производить IBC-контейнеры на деревянном поддоне, которые нужны для транспортировки и хранения жидкостей, сыпучих материалов, химикатов и продуктов питания. В год здесь смогут изготавливать более 35 тыс. единиц продукции.

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