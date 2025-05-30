В Подольске запустят выпуск вакцины от менингококка
Вакцину от менингококка будут выпускать в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В Подольске в 2026 году начнут выпускать вакцину от менингококка, в реализацию этого проекта вложат 3 млрд рублей инвестиций, это позволит создать 70 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Первое в России производство полного цикла запустит биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм», соответствующее соглашение подписали с правительством Московской области на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«Новый проект станет логичным продолжением масштабного развития предприятия и его вклада в систему здравоохранения страны. Будем в свою очередь оказывать всю необходимую поддержку», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.