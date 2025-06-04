В Подольске завершается реконструкция набережной в парке Талалихина
Реконструкция набережной в парке Талалихина завершается в Подольске
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
В Подольске на 85% завершили реконструкцию набережной в парке имени Виктора Талалихина в Парковом микрорайоне, глава городского округа Григорий Артамонов проверил ход благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Проекты благоустройства реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы в парке Талалихина проходят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Большинство элементов уже установлены. На детской и спортивных площадках наносим второй слой резинового покрытия, продолжаем устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж восьмой лестницы и пирса, работы по освещению и озеленению», — сказал Артамонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.