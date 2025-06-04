В Подольске завершается реконструкция набережной в парке Талалихина

«Большинство элементов уже установлены. На детской и спортивных площадках наносим второй слой резинового покрытия, продолжаем устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж восьмой лестницы и пирса, работы по освещению и озеленению», — сказал Артамонов.