В Подольске завершат капремонт детского сада

На улице Кирова, д.60А в Подольске завершается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 19, строители ведут пусконаладочные работы, сборку и установку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья», учреждение подготовят к открытию до конца 2025 года.

В здании площадью 963,6 кв. м утеплили фасад, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтировали внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.