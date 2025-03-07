В Подольске завершат капремонт Дома культуры имени 1 Мая

В микрорайоне Климовск в Подольске продолжается капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая, работы завершили на 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные и фасадные работы, кроме того строители завершают ремонт крыши учреждения, параллельно с этим идет монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь объекта составляет более 4,3 тыс. кв. м. Строителям предстоит заменить окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство территории, выполнить техническое переоснащение и не только. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.