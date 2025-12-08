В Подольске завершат реконструкцию хирургического корпуса областной клинической больницы
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Подольске завершается реконструкция хирургического корпуса областной клинической больницы, рабочие выполняют пусконаладку инженерных сетей и лифтового оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года. В реконструируемом корпусе разместят реанимационное отделение, которое соединят с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт, а также актовый зал. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств.
