В Подольске завершат реконструкцию хирургического корпуса областной клинической больницы

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года. В реконструируемом корпусе разместят реанимационное отделение, которое соединят с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт, а также актовый зал. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств.

