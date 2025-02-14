В Подольске завершили демонтажные работы в шестой школе

В Подольске на улице Февральская продолжается капитальный ремонт средней школы № 6, подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств регионального бюджета, в них задействованы более 50 специалистов. Теперь они будут выполнять монтаж перекрытий, усиление оконных блоков и другие работы.

Строительная готовность объекта составила 15,5%. В рамках ремонта в школе обновят фасад, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.