В Подольске женщину, пытавшуюся отравить сына уксусной кислотой, приговорили к 12 годам колонии

В Подольске вынесли приговор женщине, которая пыталась отравить своего двухлетнего сына уксусной кислотой. Суд приговорил ее к 12 годам колонии, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в октябре прошлого года в зоне разгрузки товаров супермаркета, расположенного на Большой Серпуховской улице. Женщина влила ребенку в горло 70%-ную уксусную кислоту. В результате мальчик получил множественные химические ожоги.

Довести преступный умысел до конца женщине не удалось: на место вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали. Мальчику оказали необходимую помощь.

В ходе расследования выяснилось, что мотивом преступления стала месть. Женщина поссорилась с сожителем и хотела отомстить мужчине, убив их общего ребенка. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево было возбуждено уголовное дело после того, как женщина выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка.