В Подольске жители почтили память жертв терактов

В Подольске местные жители почтили память жертв терактов, мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которое отмечается 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области до этого запустил информационную онлайн-акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятие, которое прошло у мемориала воинам-интернационалистам, посетили юнармейцы, школьники, студенты и неравнодушные жители. Дату приурочили к трагедии в Беслане, которая произошла 21 год назад.

«С 1 по 3 сентября 2004 года боевики захватили школу №1, взяв в заложники около 1,2 тыс. человек. Среди них были учащиеся, их родители и педагоги. В результате теракта погибли более 300 человека, 186 из которых — дети», – напомнили в сообщении.

