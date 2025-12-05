В подольской школе провели урок мужества и экскурсию для кадетов и юнармейцев
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В преддверии Дня Героев Отечества в подольской школе № 18 имени Подольских курсантов состоялось патриотическое мероприятие, объединившее более 50 кадетов Росгвардии, юнармейцев и сотрудников ведомства.
Мероприятие открылось экскурсией по школьному музею Подольских курсантов, которую для пятиклассников, недавно принявших присягу, и сотрудников Росгвардии провели учащиеся старших классов. Во втором корпусе школы участники посетили музей, посвященный памяти участника специальной военной операции Дмитрия Тараева, погибшего при выполнении боевого задания в 2023 году.
Также прошла встреча с врио начальника Подольского отдела вневедомственной охраны, майором полиции Евгением Зубковым. Он является офицером-наставником кадетских классов. Зубков рассказал о своем опыте и важности служения своей стране.
