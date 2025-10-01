В Подольской школьной лиге появились новые дисциплины — это КВН, интеллектуальные игры и блогерство. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду Подольска с победой в первом сезоне Единой школьной лиги региона.

КВН поможет участникам развить артистические способности, продемонстрировать свою смекалку и чувство юмора. В интеллектуальных играх школьники смогут проявить эрудицию, а в медиалиге — продемонстрировать знания соцсетей и мессенджеров, создать интересный контент.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли в регионе летом.