В подольском КПЦ «Дубровицы» прошла благотворительная елка для 400 детей

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске состоялась премьера новогоднего спектакля «Волшебный шар Деда Мороза», которую посетили около 400 юных зрителей. Среди гостей были дети из семей участников специальной военной операции и многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, эвакуированные из ДНР, ЛНР и Курской области.

Праздничная атмосфера создавалась уже в фойе: помощники Деда Мороза проводили интерактивную программу с играми, танцами, шутками, аквагримом и творческими мастерскими по изготовлению сувениров. Гости могли фотографироваться в стилизованных фотозонах.

В спектакле, поставленном режиссером Ириной Семеновой, были задействованы воспитанники центра. Зрители отметили динамичность постановки, качественное звуковое сопровождение и впечатляющие спецэффекты.

