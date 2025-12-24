В подольском КПЦ «Дубровицы» прошла благотворительная елка для 400 детей
Около 400 детей посетили благотворительную елку в КПЦ «Дубровицы» Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске состоялась премьера новогоднего спектакля «Волшебный шар Деда Мороза», которую посетили около 400 юных зрителей. Среди гостей были дети из семей участников специальной военной операции и многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, эвакуированные из ДНР, ЛНР и Курской области.
Праздничная атмосфера создавалась уже в фойе: помощники Деда Мороза проводили интерактивную программу с играми, танцами, шутками, аквагримом и творческими мастерскими по изготовлению сувениров. Гости могли фотографироваться в стилизованных фотозонах.
В спектакле, поставленном режиссером Ириной Семеновой, были задействованы воспитанники центра. Зрители отметили динамичность постановки, качественное звуковое сопровождение и впечатляющие спецэффекты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к Новому году.