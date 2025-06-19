В Подольском отделении Ассоциации ветеранов СВО провели встречу с участниками спецоперации
Игорь Науменков провел встречу с участниками СВО в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
Руководитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков провел встречу с участниками спецоперации. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Всего в регионе для участников СВО доступно около 30 мер поддержки, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках встречи в Подольске обсудили вопросы социальной адаптации военнослужащих и меры поддержки. Также Науменков поговорил с членами ассоциации о взаимодействии с другими организациями.
«Наши главные задачи — это помощь бойцам после возвращения с фронта, содействие в адаптации к гражданской жизни, а также поддержка в трудоустройстве», — сказал Науменков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО и их семей.