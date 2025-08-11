В подольском парке имени Виктора Талалихина отметили День физкультурника

Празднование Дня физкультурника прошло в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. В его рамках провели различные мастер-классы и спортивные соревнования.

Праздник посетили около 5 тыс. человек. В число участников вошли 50 представителей проекта «Активное долголетие». Они провели тематический флешмоб.

Фитнес-клуб «На Спорте» организовал тренировку для юных спортсменов с призером соревнований Подмосковья по гиревому спорту и фитнесу Дианой Кузнецовой.

Также прошли турнир по русскому жиму и соревнования по общей физической подготовке. Победителям и призерам вручили грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на лето в регионе запланировано около 2 тыс. мероприятий спортивной направленности.