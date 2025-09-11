В Подольском роддоме за лето появились на свет 780 детей

За три летних месяца в Подольском роддоме появились на свет 780 детей, в том числе 401 мальчик и 379 девочек. При этом у восьми женщин родились двойни.

Недавно при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева учреждению передали два новых УЗИ-аппарата экспертного класса. Оборудование поступило в отделение патологии недоношенных детей и отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

С начала осени в учреждении приняли 75 родов. На свет появились 42 девочки и 33 мальчика.

Самыми популярными именами у новорожденных стали Александр, Максим, Мария и Варвара.

