В Подольском родильном доме появились открытые системы для интенсивной терапии новорожденных
Открытые реанимационные системы установили в роддоме Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
Открытые реанимационные системы OPC-BONO для оказания помощи новорожденным установили в роддоме Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
Речь идет об уникальных аппаратах отечественного производства с функциями обогрева, фототерапии и искусственной вентиляции легких.
Две такие системы установили в родильных залах. Еще два устройства — в отделении реанимации новорожденных. Это позволит сократить сроки выхаживания и лечения детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия в регионе новых больниц. Ввод новых учреждений помогает спасать жизни, заявил он.