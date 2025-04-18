В Подольском родильном доме появились открытые системы для интенсивной терапии новорожденных

Открытые реанимационные системы OPC-BONO для оказания помощи новорожденным установили в роддоме Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

Речь идет об уникальных аппаратах отечественного производства с функциями обогрева, фототерапии и искусственной вентиляции легких.

Две такие системы установили в родильных залах. Еще два устройства — в отделении реанимации новорожденных. Это позволит сократить сроки выхаживания и лечения детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия в регионе новых больниц. Ввод новых учреждений помогает спасать жизни, заявил он.