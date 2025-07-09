В подольском центре «Родина» прошла спартакиада загородных лагерей

Вторая масштабная спартакиада загородных лагерей прошла в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого спортсмены из Подмосковья получили две медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В спартакиаде в Подольске приняли участие 320 воспитанников центра из десяти отрядов, в том числе из восьми оздоровительных и двух спортивных.

Спартакиада открылась торжественной линейкой, в ходе которой под звуки гимна лагеря были подняты флаги. После этого по стадиону пронесли олимпийский огонь.

Дети соревновались по различным дисциплинам, включая шахматы, настольный теннис, плавание, пионербол, волейбол. Кроме того, прошли веселые старты. Победителям и призерам вручили медали и грамоты.

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