В подразделении больницы в Раменском ввели в работу новый цифровой флюорограф

В Речинской больнице, подразделении Раменской больницы, ввели в работу новый цифровой флюорограф, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На его закупку было направлено более 15 млн рублей. Благодаря новой современной медтехнике, медицинская помощь для жителей региона становится более качественной и доступной», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности в подмосковные медучреждения уже закупили 54 единицы медтехники, включая восемь флюорографов. Пройти исследование на новом аппарате в Речинской больнице можно будет по направлению терапевта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.