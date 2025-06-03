В поликлинике Подольска заработал новый рентген-аппарат
Новый рентген-аппарат появился в поликлинике Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В Подольске в ОСП № 1 Подольской областной клинической больницы на Кирова, 27 заработал новый рентген-аппарат, в рентген-кабинете проводят до 60 исследований в день, сообщили в пресс-службе администрации округа. Оборудование установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Уже в ближайшее время в кабинете начнут принимать пациентов в две смены», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
Цифровой аппарат «Дуограф Р-500» позволит проводить все виды рентгенографических исследований и линейной томографии. Он позволяет получать изображения высокого качества при минимальной дозе облучения. Цифровой формат готовых снимков позволит специалистам получать удаленный доступ к результатам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.