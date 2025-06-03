В поликлинике Подольска заработал новый рентген-аппарат

В Подольске в ОСП № 1 Подольской областной клинической больницы на Кирова, 27 заработал новый рентген-аппарат, в рентген-кабинете проводят до 60 исследований в день, сообщили в пресс-службе администрации округа. Оборудование установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».