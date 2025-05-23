В поликлинике раменской больницы появился новый рентген-аппарат

В центральной поликлинике раменской больницы ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На него было выделено свыше 22 млн рублей. Цифровые рентгены обладают минимальным лучевым воздействием, имеют более высокое качество изображения, а результат исследования доступен сразу после диагностики», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала 2025 года в подмосковные больницы поступили 25 рентген-аппаратов на сумму более 676 млн рублей. Пациенты смогут получить направление на исследование у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.