В поселке Черусти Шатуры до конца 2026 года построят новый ВЗУ

В поселке Черусти Шатуры до конца 2026 года построят современный водозаборный узел (ВЗУ), передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строительные работы только стартовали, и степень готовности объекта составляет 3%.

Здесь уже провели первый этап работ, на 90% построили подъездные пути, пробурили резервную скважину. Продолжается бурение основной скважины.

Завершить возведение узла планируется до конца текущего года. С его вводом качество водоснабжения улучшится для 2 тыс. жителей.

Ранее о модернизации объектов водоснабжения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.