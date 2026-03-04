В поселке Черусти Шатуры до конца 2026 года построят новый ВЗУ
Новый ВЗУ начали строить в поселке Черусти
Фото: [Министерство ЖКХ Московской области]
В поселке Черусти Шатуры до конца 2026 года построят современный водозаборный узел (ВЗУ), передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Строительные работы только стартовали, и степень готовности объекта составляет 3%.
Здесь уже провели первый этап работ, на 90% построили подъездные пути, пробурили резервную скважину. Продолжается бурение основной скважины.
Завершить возведение узла планируется до конца текущего года. С его вводом качество водоснабжения улучшится для 2 тыс. жителей.
Ранее о модернизации объектов водоснабжения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.