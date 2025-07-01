В поселке Лунево под Химками состоялся турнир по мини-футболу

В поселке Лунево под Химками состоялся спортивный праздник, в рамках которого для воспитанников луневской спортивной школы провели турнир по мини-футболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Участниками стали шесть футбольных команд, по жребию каждая из них представляла одну из центральных областей России — Московскую, Владимирскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и Новосибирскую. Первое место заняла Тульская область вместе с капитаном Степаном Шинковым. В тройку лидеров попали Владимирская область и Новосибирская область.

«Приятно видеть, что наши ребята активно участвуют в спортивных мероприятиях. Это отличная возможность проявить себя, получить игровой опыт, укрепить командный дух и просто здорово провести время», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.