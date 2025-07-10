В поселке Михнево под Ступино появится подстанция скорой медицинской помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство новой подстанции скорой медицинской помощи, работы проходят по модульной технологии в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В работах задействованы 32 человека. С помощью автокрана они ведут монтаж наружных стеновых панелей, бетонирование плиты перекрытия, в скором времени начнется монтаж фасадных конструкций», — говорится в сообщении.

Подрядчик ООО «Крост-Д» также занимается прокладкой трубопровода теплоснабжения. Подстанция будет рассчитана на работу пяти бригад в смену. Там разместят диспетчерскую службу, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, комнаты амбулаторного приема и другие помещения.

Общая площадь двухэтажного здания составит 2 тыс. кв. м. На территории обустроят контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей. Сдать объект планируют в декабре 2025 года, это позволит увеличить зону охвата качественной медпомощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.