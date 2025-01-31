В поселке Михнево под Ступино появится подстанция скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино началось строительство подстанции скорой медицинской помощи, работы пройдут в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительство проведут по современной модульной технологии, подрядчиком выступит ООО «Крост-Д». В здании будет три этажа, оно будет рассчитано на одновременное дежурство пяти бригад скорой помощи. В нем появятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров и другие. Завершить работы планируют в 2025 году.

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