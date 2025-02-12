В поселке Поварово под Солнечногорском появится новый детский сад

В поселке Поварово под Солнечногорском продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 250 мест, стройготовность объекта достигла 10%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить в 2025 году. На данный момент строители возводят стены цокольного этажа, в марте они завершат монолитные работы.

В здании обустроят 10 групповых, игровые и учебные помещения, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, уличное освещение и зона для прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.