В поселке Восход к сентябрю капитально отремонтируют среднюю школу

В ЗАТО Восход к 1 сентября будет завершен капитальный ремонт средней школы. О ходе работ в учреждении рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание школы было построено в 1965 году. Его ремонт проводится по госпрограмме в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

На данный момент ремонт выполнен на 85%. Рабочие занимаются штукатуркой стен, приводят в порядок крышу и фасад, устанавливают инженерные системы и оборудование, благоустраивают прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле ход капремонта в школах региона.