В поселке Загорянский в Щелково на 60% завершили капремонт детского сада

В поселке Загорянский городского округа Щелково на улице Димитрова в рамках госпрограммы Московской области продолжается капитальный ремонт детского сада (отделения СОШ №21), стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят 35 человек и две единицы техники, они завершают фасадные работы, ведут устройство входных групп, отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство системы внутреннего освещения, сантехнические работы.

Площадь здания составляет более 1,4 тыс. кв. м, его построили в 1977 году. В рамках ремонта в нем обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, модернизируют пищеблок, проведут благоустройство прилегающей территории. Завершить его планируется в августе 2026 года.

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