В праздничные дни в автобусах «Мострансавто» зафиксировали более 3,2 млн поездок

В период длинных выходных пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 3,2 млн поездок. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Социальными картами было оплачено более 1,3 млн поездок, банковскими — 1,2 млн, транспортными — более 589 тыс.

Автобусы курсировали в соответствии с расписанием выходного дня. Самым загруженным днем стало 21 февраля. В этот день было зафиксировано более 1,1 млн поездок.

В число наиболее востребованных вошли маршруты МАП № 10 Королева, МАП № 11 Балашихи и МАП № 12 Ногинска. На них зафиксировали более 448 тыс., свыше 411 тыс. и около 330 тыс. поездок соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области за год будет отремонтировано 1,3 тыс. км дорог.