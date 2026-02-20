В преддверии Дня защитника Отечества Сергей Забатурин провел личный прием бойцов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества прокурор Московской области Сергей Забатурин провел личный прием участников спецоперации. В мероприятии также приняли участие глава Министерства социального развития Московской области Андрей Кирюхин и руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Прием прошел на базе филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко. Со своими вопросами смогли обратиться 45 военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждении.

Бойцов интересовали вопросы получения мер соцподдержки и выплат, а также приобретения российского гражданства. Каждому дали подробные разъяснения.

«Защита прав наших военнослужащих и членов их семей является одним из главных приоритетов в работе органов прокуратуры. Мы обязаны оказывать им всестороннюю помощь, оперативно реагировать на каждый сигнал и делать все возможное, чтобы люди, которые сегодня стоят на страже интересов Родины, были уверены в поддержке государства и чувствовали нашу постоянную заботу», — сказал Забатурин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность удобного предоставления услуг бойцам СВО.