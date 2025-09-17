В пристройке к школе № 16 Подольска начали возводить перегородки и лестницы

В Подольске в рамках строительства учебного корпуса, который станет частью школы № 16, начали возводить перегородки и лестницы. Также ведутся работы по строительству парапетов и укреплению конструкций.

Объект возводится на Народной улице в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пристройка рассчитана на 580 мест. Открыть ее планируется в 2026 году. Школа сможет принять более 1 тыс. учеников. Это в два раза больше, чем сейчас.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел два новых корпуса для проживания учеников технолицея им. В. И. Долгих.