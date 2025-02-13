В Прокуратуре Подмосковья подвели итоги работы за 2024 год

В Прокуратуре Московской области подвели итоги работы за прошлый год. Заседание коллегии открыл прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

По итогам прошлого года в области погасили долги по зарплате на сумму 2,3 млрд руб. Также в новое жилье из аварийных домов переселили около 8 тыс. человек.

Было завершено исполнение 164 краткосрочных мероприятий по модернизации системы теплоснабжения на 12 млрд руб. В сфере жилищно-коммунального хозяйства погасили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 3,3 млрд руб.

Кроме того, в области восстановили права более 31 тыс. граждан с инвалидностью, защитили права 5 тыс. детей — сумма выплаченной задолженности по алиментам составила более 3,6 млрд руб. Жильем обеспечили 998 детей-сирот.

Предпринимателям за исполненные контракты выплатили 2,4 млрд руб., было отказано в проведении 3,1 тыс. внеплановых проверок бизнеса.

Число зарегистрированных преступлений в Подмосковье сократилось на 0,9% и составило 69,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в заседании принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил сотрудников ведомства за работу.