В прокуратуре Подмосковья прошло совещание по противодействию подростковой преступности

В прокуратуре Московской области под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина прошло координационное совещание, которое посвятили результатам работы по противодействию подростковой преступности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В нем приняли участие члены координационного совещания, руководители региональных подразделений правоохранительных органов, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, заместитель председателя подмосковного Правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Кроме того, среди участников оказались региональные министры социального развития, образования, информации и молодежной политики Андрей Кирюхин, Ингрид Пильдес и Кетеван Швелидзе, начальники подразделений аппарата прокуратуры и не только.

В рамках совещания Забатурин напомнил, что в регионе уделяют пристальное внимание вопросам защиты прав несовершеннолетних. Работу проводят в рамках госпрограммы «Десятилетие детства в России» (2018–2027 гг.) и Стратегии комплексной безопасности детей.

«Снижение преступной активности подростков — это ключевой показатель эффективности совместной работы всех заинтересованных служб и ведомств», — подчеркнул прокурор региона.

Заместитель прокурора области Олег Черсков также рассказал о состоянии преступности среди несовершеннолетних. Он отметил необходимость совершенствования методов воспитательного воздействия, внедрения новых видов таких мероприятий, повышения качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете. Участники мероприятия также обсудили комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия всех ведомств в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.