В прокуратуре Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают под видом коммунальщиков

В Прокуратуре Московской области рассказали о новой схеме мошенников в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники под видом сотрудников УК пытаются получить доступ к «Госуслугам».

Так, аферисты звонят жителям под видом представителей управляющих организаций и сообщают о замене дверей в подъезде. Затем они уточняют количество необходимых магнитных ключей и предупреждают, что у каждой квартиры будет индивидуальный код от домофона. После этого они просят назвать код из СМС.

В действительности жителям на телефон приходит код для доступа в личный кабинет на сайте «Госуслуги». Его ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам.

В случае поступления подозрительного звонка с незнакомого номера лучше сбросить вызов и перезвонить в организацию по официальному номеру.

«Если вы стали жертвой мошенников, срочно свяжитесь с банком и заблокируйте счета; обратитесь в МФЦ с паспортом и СНИЛС для смены пароля на Госуслугах; смените пароли на банковских сервисах, почте и других важных аккаунтах; напишите заявление в полицию», — посоветовали в ведомстве.

Ранее жителей предупредили о мошенничестве с установкой самозапрета на получение кредитов.