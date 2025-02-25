В Прокуратуре Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают студентов

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся студенты. Злоумышленники запугивают учащихся, а затем пытаются заполучить их личные данные.

Так, аферисты пишут студенту, представляясь руководством вуза. Они рассказывают учащемуся о «неприятной ситуации», из-за которой в учреждении началась проверка, и предупреждают о звонке куратора по безопасности.

После этого звонит «куратор», который убеждает студента в том, что на него была оформлена карта, замеченная в дропперстве, и теперь ему грозит уголовное дело. Запугав учащегося, ему предлагают «решить вопрос тихо». Для этого требуется прислать личные данные — их якобы повторно проверят в Росфинмониторинге.

Студентов призвали в подобных случаях сразу прерывать разговор и ни в коем случае не передавать личную информацию. В случае проведения проверок государственные органы направляют официальные запросы в письменном виде.

Ранее в ведомстве рассказали жителям о новой схеме мошенничества, связанной со «Сферумом» и «Госуслугами».