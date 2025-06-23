В Прокуратуре Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме с Госуслугами

Так, мошенники рассылают письма под видом уведомлений от технической поддержки Госуслуг. В сообщениях говорится о том, что аккаунт на сайте был взломан, и предлагается позвонить по указанному телефону. Когда жертва звонит по этому номеру, ей сообщают об угрозе хищения денежных средств. Для защиты сбережений требуется перевести их на «безопасный счет».

Жителей предупредили, что настоящие уведомления от Госуслуг не содержат телефонных номеров. Они могут прийти в соцсетях, только если ранее пользователь сам подключил к ним свой аккаунт. На электронную почту они поступают только с одного из двух указанных адресов: no-reply@gosuslugi.ru или no-reply@pos.gosuslugi.ru.

В случае получения подозрительного сообщения следует обратиться в МФЦ или позвонить в настоящую техподдержку Госуслуг по номеру: 8 (800) 100-70-10 или 115.

Если вы уже говорите по телефону с «сотрудником техподдержки», ни в коем случае не называйте ему СМС-код. Лучше сразу положите трубку и перезвоните по официальному номеру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей летом.