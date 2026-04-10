В Протвине запустили производство дезодорантов

Косметическая компания, базирующаяся в городе Протвино Московской области, анонсировала запуск новой категории товаров — дезодорантов. Продукция представлена в двух вариантах, а стартовая партия достигла объема в 8000 штук. Об этом стало известно из сообщения пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Решение о выпуске дезодорантов вписывается в общую стратегию компании по диверсификации продуктовой линейки. Чтобы наладить производство, предприятию пришлось провести серьезную подготовительную работу: модернизировать и доработать уже имеющееся оборудование, а также адаптировать технологический процесс под новый вид продукции.

Реализация проекта заняла 8 месяцев. За этот период команда предприятия выполнила целый комплекс задач: разработала оригинальные рецептуры дезодорантов, спроектировала дизайн и конструкцию упаковки, оптимизировала производственные линии с учетом нового форм‐фактора продукции, организовала обучение персонала для работы с обновленным ассортиментом.

Уже сейчас первые партии дезодорантов отправились к партнерам компании. Продукция «Аравии» будет представлена не только на российском рынке, но и за его пределами: география поставок включает страны СНГ и Ближнего Востока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.